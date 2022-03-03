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У Херсоні окупанти звозять людей на фейковий сепаратистський "мітинг"

Соня ЛукашоваЧетвер, 3 березня 2022, 21:58

У Херсоні росіяни звозять людей і машини для фейкового сепаратистського "мітингу" нібито на підтримку окупації.

Джерело: співрозмовники УП у Державній міграційній службі та Раді нацбезпеки і оборони; мешканці Херсона

Деталі: Людей завозять з окупованого Криму. Мета росіян – створити картинку підтримки своїх військ.

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До РНБО також надходила інформація про можливу підготовку "мітинга".

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Нагадаємо: Російські війська вже кілька днів атакують цивільні об'єкти в Харкові. Внаслідок чергових обстрілів багатоповерхових житлових будинків 3 березня у мікрорайоні Харкова зруйновано будівлі та споруди.

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Теми: Харківвійна
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