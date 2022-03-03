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На Миколаївщині знищено ворожу базу, 245 одиниць техніки та багато солдатів РФ

Світлана КізіловаЧетвер, 3 березня 2022, 23:18

Протягом двох діб відпрацювання аеродрому та військовій базі біля Куйбишевого (неподалік Херсона) Збройні сили України знищили близько 245 одиниць техніки російських військ, 30 вертольотів, а також особовий склад.

Джерело: голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім у Telegram

Пряма мова: "Є такий аеродром у Куйбишевому та велика військова база. Ми її два дні гладимо, і за підсумками двох днів це приблизно 245 одиниць техніки, особовий склад, купа палива (знищеного - УП). Для розуміння, це дуже важлива стратегічна точка, яка приймала вантажі і надалі до нас відправляла. Це два дні відбувалося, дві ночі. Херсон шле відео "дякую величезне!".

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Ми знищили близько 30 вертольотів, дуже багато особового складу… Багато бензовозів багато БТРів, завдяки друзям які підсвічували ці об'єкти. Основна маса знищеної техніки за ці два дні – прямо на аеродромі та на базі, що була поряд".

Деталі: Стосовно саме 3 березня, Кім розповів, що українські захисники цілий день ганялися з ворогом і зрештою наздогнали – по колоні вдарили, а трошки пізніше взагалі добили.

"Працював "Град" за базою, що біля Баштанки… У нас втрат нуль, тримаємося. В окупантів багато втрат, знаємо де їх табір з травмованими, не стали туди бити, пропонували допомогу, але вони відмовилися", - сказав він.

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Нагадаємо: Українські захисники знайшли дієвий спосіб планомірно знищувати окупантів, які заходять на територію Миколаївської області та розділяються на маленькі групи. Місцеві єгері влаштовують на них "сафарі".

Теми: Миколаївська областьвійнаолігархи
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