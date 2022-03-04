На Миколаївщині знищено ворожу базу, 245 одиниць техніки та багато солдатів РФ

Протягом двох діб відпрацювання аеродрому та військовій базі біля Куйбишевого (неподалік Херсона) Збройні сили України знищили близько 245 одиниць техніки російських військ, 30 вертольотів, а також особовий склад.

Джерело: голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім у Telegram

Пряма мова: "Є такий аеродром у Куйбишевому та велика військова база. Ми її два дні гладимо, і за підсумками двох днів це приблизно 245 одиниць техніки, особовий склад, купа палива (знищеного - УП). Для розуміння, це дуже важлива стратегічна точка, яка приймала вантажі і надалі до нас відправляла. Це два дні відбувалося, дві ночі. Херсон шле відео "дякую величезне!".

Ми знищили близько 30 вертольотів, дуже багато особового складу… Багато бензовозів багато БТРів, завдяки друзям які підсвічували ці об'єкти. Основна маса знищеної техніки за ці два дні – прямо на аеродромі та на базі, що була поряд".

Деталі: Стосовно саме 3 березня, Кім розповів, що українські захисники цілий день ганялися з ворогом і зрештою наздогнали – по колоні вдарили, а трошки пізніше взагалі добили.

"Працював "Град" за базою, що біля Баштанки… У нас втрат нуль, тримаємося. В окупантів багато втрат, знаємо де їх табір з травмованими, не стали туди бити, пропонували допомогу, але вони відмовилися", - сказав він.

Нагадаємо: Українські захисники знайшли дієвий спосіб планомірно знищувати окупантів, які заходять на територію Миколаївської області та розділяються на маленькі групи. Місцеві єгері влаштовують на них "сафарі".