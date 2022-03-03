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Російські пропагандисти зняли фейкове відео про "радісну зустріч" окупантів у Мелітополі

Четвер, 3 березня 2022, 23:23
Російські пропагандисти зняли фейкове відео про радісну зустріч окупантів у Мелітополі
скриншот

У Мелітополі російські канали показали постановочне відео, як нібито загарбників радо зустрічають в місті – насправді люди зустрічали окупантів з українськими прапорами та криками "Йдіть додому!"

Джерело: Запорізька ОВА

Дослівно: "Джерела СБУ в Мелітополі повідомляють, що на площу в оточені військових РФ заїхало 2 вантажівки з невеликою кількістю продуктів. На час зйомок на "знімальний майданчик" не пускали військові зі зброєю.

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Що було у вантажівках за коробки з консервами – невідомо.

Відеооператор окупантів зняв постановче відео, і вантажівки поїхали геть".

Деталі: В ОВА нагадали, що на вулиці міста на мирні мітинги виходили містяни з прапорами України. Окупанти розпочали стрілянину. Серед цивільних є поранені.

ВІДЕО ДНЯ

Також у повідомленні наводять слова міського голови Івана Федорова про те, що "Мелітополь був, є і буде українським містом".

Теми: Мелітопольвійна
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