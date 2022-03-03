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Пентагон: Росія випустила по Україні майже 500 ракет, з них 70 — з території Білорусі

Анастасія КалатурЧетвер, 3 березня 2022, 23:49

Станом на 3 березня в Пентагоні нарахували 480 ракетних запусків Росії по Україні.

Джерело: Міноборони США

Деталі: Зокрема понад 230 ракет було запущено з мобільних пускових установок, які Росія доставила до України. Понад 160 - було запущено з Росії, понад 70 – з Білорусі. Ще 10 - з Чорного моря.

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Нагадаємо: За даними Білого дому, Путін завів уже 90% військ, підготовлених до наступу в Україні, і попри виснаження резервів, окупанти й надалі намагатимуться взяти Київ.

Теми: СШАРосіязброя
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