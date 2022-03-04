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У Росії перестають працювати сайти опозиційних західних ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 4 березня 2022, 01:14
ВВС, скриншот

Низка сайтів ЗМІ стала недоступною або частково доступною в Росії.

Джерело: "Медуза" у Telegram і Twitter "Новая газета" у Telegram

Дослівно "Медуза": "Друзі. Все виглядає так, що сайт "Медузи" заблокований у Росії. Обіймаємо вас. Ці часи пройдуть. Ми продовжуємо роботу".

"Ситуація така: у частини наших читачів у Росії сайт відкривається, у частини – ні".

Дослівно "Новая газета": "Сайт видання ВВС перестав відкриватися в Росії.

За даними GlobalCheck, його доступність – 17%, що може свідчити про його блокування за допомогою ТСПУ".

Деталі: Крім того, у Росії недоступні (або майже недоступні) сайти "Радіо Свобода" та "Deutsche Welle".

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Що було раніше: Головний редактор "Еха Москви" повідомив про ліквідацію радіоканалу та сайту.

Російський телеканал "Дождь" призупинив свою роботу.

Теми: РосіяЗМІ
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