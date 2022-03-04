У Росії перестають працювати сайти опозиційних західних ЗМІ
Низка сайтів ЗМІ стала недоступною або частково доступною в Росії.
Джерело: "Медуза" у Telegram і Twitter "Новая газета" у Telegram
Дослівно "Медуза": "Друзі. Все виглядає так, що сайт "Медузи" заблокований у Росії. Обіймаємо вас. Ці часи пройдуть. Ми продовжуємо роботу".
"Ситуація така: у частини наших читачів у Росії сайт відкривається, у частини – ні".
Дослівно "Новая газета": "Сайт видання ВВС перестав відкриватися в Росії.
За даними GlobalCheck, його доступність – 17%, що може свідчити про його блокування за допомогою ТСПУ".
Деталі: Крім того, у Росії недоступні (або майже недоступні) сайти "Радіо Свобода" та "Deutsche Welle".
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Що було раніше: Головний редактор "Еха Москви" повідомив про ліквідацію радіоканалу та сайту.
Російський телеканал "Дождь" призупинив свою роботу.