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На Запорізькій АЕС пожежа через обстріли росіян: з'явились деталі

Анастасія КалатурП'ятниця, 4 березня 2022, 04:59

Запорізька АЕС загорілася.

Джерело: енергодарський мер Дмитро Орлов у TG, голова Запорізької ОДА Олександр Старух у FB

Дослівно: "Загроза світової безпеки!

В результаті безперервного обстрілу ворогом будівель та блоків найбільшої АЕС в Європі палає Запорізька атомна станція!".

Деталі:  На трансляцї видно спалахи і колону ттехніки, яка по центру насувається на станцію.

Представник станції повідомив у Telegram'і, що пожежа триває і до її гасіння неможливо приступити через обстріли.

Пряма мова: "Уже є попадання у перший енергоблок! Зупиніться!".

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Згодом голова Запорізької ОДА Олександр Старух  повідомив, з посиланням на керівника ЗАЕС, що горить приміщення навчального корпусу та лабораторно-побутового корпусу. Адмінкорпус пошкоджено, але він не загорівся. Зазначається, що колектив станції вживає усих заходів для локалізації проблеми.

Оновлено: станом на 4:00 внаслідок обстрілів за територією АЕС продовжує горіти одна з будівель учбово-тренувального комплексу, повідомляє ДСНС. Вогнем охоплені 3, 4, 5 поверхи п'яти поверхової будівлі. Окупанти не дають можливості рятувальникам почати ліквідацію наслідків пожежі.

В Енергодарі на Запорізькій АЕС працює один енергоблок із шести. Протипожежний стан АЕС в нормі.

Нагадаємо: На підступах до Запорізької АЕС  тривають бої з росіянами. Відомо, що є постраждалі, але точна їх кількість наразі невідома. 

Теми: АЕСЗапоріжжявійнапожежа
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