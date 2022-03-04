На Запорізькій АЕС пожежа через обстріли росіян: з'явились деталі

Запорізька АЕС загорілася.

Джерело: енергодарський мер Дмитро Орлов у TG, голова Запорізької ОДА Олександр Старух у FB

Дослівно: "Загроза світової безпеки!

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В результаті безперервного обстрілу ворогом будівель та блоків найбільшої АЕС в Європі палає Запорізька атомна станція!".

Деталі: На трансляцї видно спалахи і колону ттехніки, яка по центру насувається на станцію.

Представник станції повідомив у Telegram'і, що пожежа триває і до її гасіння неможливо приступити через обстріли.

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Пряма мова: "Уже є попадання у перший енергоблок! Зупиніться!".

Згодом голова Запорізької ОДА Олександр Старух повідомив, з посиланням на керівника ЗАЕС, що горить приміщення навчального корпусу та лабораторно-побутового корпусу. Адмінкорпус пошкоджено, але він не загорівся. Зазначається, що колектив станції вживає усих заходів для локалізації проблеми.

Оновлено: станом на 4:00 внаслідок обстрілів за територією АЕС продовжує горіти одна з будівель учбово-тренувального комплексу, повідомляє ДСНС. Вогнем охоплені 3, 4, 5 поверхи п'яти поверхової будівлі. Окупанти не дають можливості рятувальникам почати ліквідацію наслідків пожежі.

В Енергодарі на Запорізькій АЕС працює один енергоблок із шести. Протипожежний стан АЕС в нормі.

Нагадаємо: На підступах до Запорізької АЕС тривають бої з росіянами. Відомо, що є постраждалі, але точна їх кількість наразі невідома.