На Запорізькій АЕС пожежа через обстріли росіян: з'явились деталі
Запорізька АЕС загорілася.
Джерело: енергодарський мер Дмитро Орлов у TG, голова Запорізької ОДА Олександр Старух у FB
Дослівно: "Загроза світової безпеки!
В результаті безперервного обстрілу ворогом будівель та блоків найбільшої АЕС в Європі палає Запорізька атомна станція!".
Деталі: На трансляцї видно спалахи і колону ттехніки, яка по центру насувається на станцію.
Представник станції повідомив у Telegram'і, що пожежа триває і до її гасіння неможливо приступити через обстріли.
Пряма мова: "Уже є попадання у перший енергоблок! Зупиніться!".
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"
Згодом голова Запорізької ОДА Олександр Старух повідомив, з посиланням на керівника ЗАЕС, що горить приміщення навчального корпусу та лабораторно-побутового корпусу. Адмінкорпус пошкоджено, але він не загорівся. Зазначається, що колектив станції вживає усих заходів для локалізації проблеми.
Оновлено: станом на 4:00 внаслідок обстрілів за територією АЕС продовжує горіти одна з будівель учбово-тренувального комплексу, повідомляє ДСНС. Вогнем охоплені 3, 4, 5 поверхи п'яти поверхової будівлі. Окупанти не дають можливості рятувальникам почати ліквідацію наслідків пожежі.
В Енергодарі на Запорізькій АЕС працює один енергоблок із шести. Протипожежний стан АЕС в нормі.
Нагадаємо: На підступах до Запорізької АЕС тривають бої з росіянами. Відомо, що є постраждалі, але точна їх кількість наразі невідома.