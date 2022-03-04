Голова ОДА про ситуацію на ЗАЕС: Ядерна безпека об’єкта забезпечена
П'ятниця, 4 березня 2022, 02:30
На Запорізьку атомну електростанцію пропустили пожежників, проте згодом їх "завенули". У той же час директор ЗАЕС запевнив, що "ядерна безпека об’єкта забезпечена".
Джерело: Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у facebook
Пряма мова: "Пропустили пожежників".
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"Реально можна зійти з ума, але не треба. Працюємо далі. Пожежників завернули в частину. Блокують роботу!!!"
"Директор ЗАЕС запевнив, що наразі ядерна безпека об’єкта забезпечена".
Деталі: Російські загарбники, які обстрілювали ЗАЕС, і внаслідок чого загорілася станція.
ВІДЕО ДНЯ
У результаті обстрілів сталося попадання в перший енергоблок.