Голова ОДА про ситуацію на ЗАЕС: Ядерна безпека об’єкта забезпечена

На Запорізьку атомну електростанцію пропустили пожежників, проте згодом їх "завенули". У той же час директор ЗАЕС запевнив, що "ядерна безпека об’єкта забезпечена".

Джерело: Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у facebook

Пряма мова: "Пропустили пожежників".

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"Реально можна зійти з ума, але не треба. Працюємо далі. Пожежників завернули в частину. Блокують роботу!!!"

"Директор ЗАЕС запевнив, що наразі ядерна безпека об’єкта забезпечена".

Деталі: Російські загарбники, які обстрілювали ЗАЕС, і внаслідок чого загорілася станція.

ВІДЕО ДНЯ

У результаті обстрілів сталося попадання в перший енергоблок.