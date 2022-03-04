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Після знищення ТЕЦ з Охтирки потрібно терміново вивезти людей – голова ОДА

Ольга Глущенко П'ятниця, 4 березня 2022, 03:36
Після знищення ТЕЦ з Охтирки потрібно терміново вивезти людей – голова ОДА
ТЕЦ, фото: okhtyrka.net

Під час авіабомбардування 3 березня російські винищувачі знищили Охтирську ТЕЦ, через це потрібно терміново вивезти людей з міста.

Джерело: Керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова: "Розбомблено повністю машинне відділення. У місті немає опалення, електроенергії.

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Ми намагаємося вирішити питання, як терміново вивезти людей з міста, бо через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам’яну пастку без води, світла та електроенергії".

Теми: Сумська областьвійна
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