Слідчі Гаазького трибуналу виїхали до України

Група слідчих Міжнародного кримінального суду в Гаазі виїхала до України для розслідування за колективним міжнародним позовом проти Росії щодо її воєнних злочинів.

Джерело: BBC

Деталі: Відповідаючи на запитання журналістів у четвер, головний прокурор трибуналу Карім Хан дав зрозуміти, що дії російської сторони підпадають під юрисдикцію суду.

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Пряма мова: "Будь-яка сторона, яка безпосередньо цілить у цивільне населення та цивільні об'єкти, вчиняє злочин, визначений Римським статутом Міжнародного кримінального суду та міжнародними гуманітарними законами".

Передісторія: Раніше Хан заявляв, що почалося розслідування справи "можливих військових злочинів", скоєних Росією в Україні. Прокурор уточнив, що вже бачить ознаки військових злочинів та злочинів проти людяності.