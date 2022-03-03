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Война РФ против Украины: трибунал в Гааге начал расследование

Светлана КизиловаЧетверг, 3 марта 2022, 01:48
Война РФ против Украины: трибунал в Гааге начал расследование
Карим Хан, фото с icc-cpi.int

Главный прокурор Международного уголовного суда (ICC) Карим Хан заявил, что стартовало расследование дела "возможных военных преступлений", совершенных Россией в Украине. Прокурор уточнил, что уже видит признаки военных преступлений и преступлений против человечности.

Источник: ZEIT ONLINE, BBC

Прямая речь: "После первичного анализа ситуации на Украине мой офис увидел достаточно оснований считать, что могли быть совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию нашего суда. Конкретные случаи, которые потенциально могут считаться таковыми, уже выявлены и лягут в основу расследования".

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Напомним: Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан ранее выражал свою растущую обеспокоенность событиями, разворачивающимися в Украине.

Темы: Гаагский трибуналРосcиявойнаУкраина
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