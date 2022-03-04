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Евакуація Енергодару поки не проводиться і буде ускладнена – голова ОДА

Олена РощінаП'ятниця, 4 березня 2022, 04:48

Жителів Енергодару, в якому знаходиться найбільша в Європі АЕС, за яку зараз ідуть бої, поки не евакуюють – і евакуація буде ускладнена через російські війська. 

Джерело: голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух у телефонному включенні в ефір українських телеканалів

Пряма мова: "Ситуація змінилася швидко. З самого початку дозволили рухатися нашим пожежним, мені керівник нашої ДСНС Олексій Лепський дзвонив "Ну ,все гаразд, пропустили" – ми всі видохнули. І буквально за 7-10 хвилин дзвонить: "Ні, знову зупинили жорстко і заставили повернутися в місце дислокації.

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Довелося керівнику нашого управління з надзвичайних ситуацій підняти всі документи, пов’язані з евакуацією населення у разі виникнення аварії на атомній електростанції. Всі ці документи готові і план евакуації в тому числі. 

Зараз евакуйовувати не будуть, поки що нема такої ситуації, щоб ми почали евакуйовувати – та й як його евакуйовувати. Під Василівкою вони позавчора підірвали міст під час обстрілів, ускладнена буде ситуація. Якби ми зразу почали рахувати, що робити далі, то точка переміщення населення була б Василівка, а Василівку вчора порівняли майже з землею, обстріляли. Там знаходяться російські війська місяцями і там досить порушена інфраструктура".  

Деталі: Старух додав, що проблемна ситуація у Мелітополі й Бердянську, які перебувають під окупацією, хоча українська влада виконує свої обов'язки і забезпечують роботу комунальних служб. Навіть не можуть доставити з Білгорода-Дністровського ліки для людей, які перебувають на гемодіалізі. 

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У Запоріжжі "укріплюються, готуються до оборони". Загроз дамбі поки немає, але "від таких варварів всього можна чекати", сказав Старух.  

Цьому передувало: Президент Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти і заявив, що ніхто ніколи не обстрілював атомні енергостанції, росіяни шантажують вибухом і світові загрожує глобальна катастрофа. В Енергодарі – 6 енергоблоків, тоді як на Чорнобильській АЕС у 1986 році вибухнув один. 

На Запорізькій АЄС оккупанти стріляли по першому енергблоку та адмінбудівлям – зараз пожежа у будівлях.

Теми: Запорізька областьенергетикавійна
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