"Якщо буде вибух – це кінець всім. Кінець Європі" – Зеленський про ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів не допустити "кінця Європи" через загрозу вибуху на атомній станції в Енергодарі Запорізької області.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Європа повинна прокинутися.

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Горить найбільша атомна станція Європи, прямо зараз.

Російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами, тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готувались.

Звертаюся до всіх… хто знає слово Чорнобиль…

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Росія хоче це повторити і вже повторює, але у 6 разів більше.

Європейці, прокиньтесь, будь ласка. Говоріть своїм політикам: російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні. Запорізьку атомну станцію…"

"Ми всіх попереджаємо: жодна держава ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки.

Це вперше в нашій історії, в історії людства, держава-терорист вдалася і до ядерного терору.

Російські пропагандисти погрожували засипати світ ядерним попелом. Тепер це не погроза – тепер це реальність.

Треба зупинити російських військових негайно.

Кричіть своїм політикам: Україна – це 15 атомних блоків.

Якщо буде вибух – це кінець всім. Кінець Європі. Це евакуація Європи.

Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська.

Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції".

Нагадаємо: На Запорізькій АЕС пожежа через обстріли росіян. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що якщо ЗАЕС вибухне, то наслідки будуть у 10 разів страшнішими за Чорнобиль.

На Запорізьку АЕС увірвалися "кадирівці", усередині триває бій з нацгвардійцями.