Пожежники почали гасіння на Запорізькій АЕС. Вогонь локалізували

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій виїхали на гасіння пожежі в учбово-тренувальному корпусі на Запорізькій АЕС у місті Енергодар.

Джерело: ДСНС на Facebook.

Дослівно: "Станом на 05:20 на Запорізькій АЕС у м. Енергодар підрозділи ДСНС виїхали на гасіння пожежі в учбово-тренувальному корпусі".

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Після проведення розвідки в корпусі рятувальники встановили, що відбувається горіння приміщень на третьому, четвертому та п’ятому поверхах. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучили 44 особи та 11 одиниці техніки ДСНС.

Оновлено: О 05:55 пожежу в учбово-тренувальному корпусі локалізовано на площі 2 тис. м. кв.

Раніше повідомлялося про те, що ядерна безпека на Запорізькій АЕС порушена, реактори в небезпеці через обстріли російських військових. Пожежників не допускали на гасіння пожежі, що виникла як наслідок.