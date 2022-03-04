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На ЗАЕС порушена ядерна безпека, пожежників не пускають, іде бій

Анастасія КалатурП'ятниця, 4 березня 2022, 04:15

Ядерна безпека на Запорізькій АЕС порушена, реактори в небезпеці.

Джерело: в. о. генерального директора ЗАЕС Ігор Мурашов, "Енергоатом" в TG

Дослівно: "Ядерна безпека на ЗАЕС порушена. Ми робимо все можливе, але пожежа триває, пожежників не допустили. Є величезні ризики. На станції бойові дії. Реактори у небезпеці".

Нагадаємо: На Запорізькій АЕС пожежа через обстріли росіян.  Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що якщо ЗАЕС вибухне, то наслідки будуть у 10 разів страшнішими за Чорнобиль. Горить приміщення навчального корпусу та лабораторно-побутового корпусу.

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Теми: АЕСЗапоріжжя
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