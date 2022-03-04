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Зеленський пережив три замахи за тиждень – ЗМІ

Роман ПетренкоП'ятниця, 4 березня 2022, 09:09

За тиждень від початку російсько-української війни президент Володимир Зеленський пережив щонайменше три спроби замаху, пише британське видання The Times.

Джерело: The Times               

Деталі: За даними видання, із завданням убити президента України в країну були відправлені два угруповання — найманці ПВК Вагнера та кадировські спецпризначенці.

Наголошується, що замахи зірвалися через дії співробітників ФСБ, які виступають проти війни.

Джерело, близьке до "Вагнера", повідомило виданню, що вони зазнали великих втрат під час замахів на Зеленського.

Вони вважають "неймовірним" рівень поінформованості служби безпеки президента щодо операцій.

Передісторія: Збройні сили України 26 лютого знищили ударне кадировське угруповання, метою якого була ліквідація Зеленського.

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Теми: Зеленськийвійна
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