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ЗСУ знищили кадирівців, що планували вбити Зеленського - розвідка

"Українська правда"Вівторок, 1 березня 2022, 20:00
фото розвідки

Збройні сили України 26 лютого знищили ударне чеченське угруповання, метою якого була ліквідація президента Володимира Зеленського.

Джерело: дані однієї з українських розвідок

Деталі: Як стало відомо, ключову роль в "операції" РФ проти України було відведено захопленню Києва та фізичній ліквідації вищого керівництва країни, включаючи президента.

Виконання найбруднішої роботи Путін доручив главі Чечні Рамзану Кадирову і під час зустрічі 3 лютого 2022 особисто проінструктував його.

Завданням чеченців було визначено зачистку Києва, фізичну ліквідацію та профілактичну роботу з українськими лідерами.

Після цього в Грозному терміново було утворено ударне угруповання на чолі з помічником Кадирова по силовому блоку Данилом Мартиновим.

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Надалі вони увійшли до складу угруповання сил Росгвардії, приданого до частин та з'єднань Східного військового округу, розгорнутих на території Білорусі, яке 24 лютого розпочало вторгнення в Україну на київському напрямку.

 
фото розвідки

Розвідка опублікувала уривки з переговорів Мартинова та Кадирова, де перший повідомляє про свої плани та дії.

Пізніше угруповання увійшло до України у складі колони, що налічувала понад 250 одиниць техніки та понад 1,5 тисячі особового складу "найкращих бійців Чеченської Республіки".

Але вже 26 лютого на підступах до Києва в районі Гостомельського аеропорту кадирівська гвардія зазнала тяжких втрат.

Як стало відомо з джерел в українській розвідці, знищення кадирівців стало можливим завдяки оперативній інформації, отриманій від анонімного джерела, яке представилося "співробітником ФСБ РФ", яке хоче запобігти кровопролиттю.

За словами цього джерела, підтвердженим матеріалами перехоплення, Путін, покладаючи на Кадирова таке важливе завдання, паралельно доручив ФСБ РФ контролювати її виконання. У центральному апараті ФСБ було створено тимчасову оперативну групу, яка фіксувала кожен крок Кадирова та близьких до нього людей.

 

Після вторгнення на територію України, одним із співробітників ФСБ, який нібито виступає проти війни, з метою якнайшвидшого припинення кровопролиття, українським спецслужбам було ініціативно передано попереджувальну інформацію про маршрут проходження колони кадирівців та їхню роль у спецоперації проти України.

26 лютого, після розвідки з використанням БПЛА, Збройними силами України по двох локаціях кадирівців у районі Гостомеля було завдано нищівного удару, внаслідок якого, за інформацією ГШ ЗСУ, загинув близький до Кадирова командир 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні Магомед Тушаєв.

"Навіть співробітники ФСБ вважають для себе чужою війну з Україною. Хоча не виключається, що, сприяючи знищенню еліти кадирівської гвардії, ФСБ РФ банально завдало серйозного удару по позиціях самого Кадирова в кремлівській баштовій метушні", - припустили у розвідці.

Що передувало: Раніше британське видання The Times повідомило, що в Києві діють понад 400 "вагнерівців", яким Кремль наказав вбити президента Володимира Зеленського та його уряд та підготувати підґрунтя для захоплення влади Росією. Сам президент теж заявляв, що його хочуть вбити.

У Міноборони повідомляли, що в районі Гостомеля 26 лютого українські військові розгромили спецпідрозділ Росгвардії Чечні.

Теми: ЧечнявійнаРосіярозвідка
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