У ці дні відбувається злам, перемога невідворотно наближається – Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков впевнений, що зараз відбувається злам у російсько-українській війні, а перемога українців невідворотно наближається.
Джерело: Резніков у Facebook
Пряма мова Резнікова: "У ці години та дні відбувається злам ситуації.
Час зламу потребує зібраності, особливої концентрації.
Наші захисники і захисниці зупинили ворога на більшості напрямків. На деяких Збройні сили здійснили успішний контрнаступ.
За підсумками 8 діб втрати російської армії перевищили 10 тисяч вбитими та пораненими. Підтверджено знищення щонайменше одного російського генерала. Російське суспільство починає відчувати та усвідомлювати ці втрати.
До Збройних Сил у якості трофеїв поступило чи не більше танків та бронемашин, ніж останні 8 років надходило від українського ОПК.
За ці дні було прийнято багато складних рішень. Нам доводилося маневрувати, щоб зберегти армію. Але усю нашу землю ми повернемо.
Я чудово розумію. Усі стомлені, багато людей виснажені, шоковані втратами. Попереду ще дуже складний період. Нам знадобиться багато сил і витримки".
Деталі: Резніков також сказав українцям, що вони неймовірні, а ворог – зараз спантеличений та наляканий.
За словами міністра, час перемоги невідворотно наближається.