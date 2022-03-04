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У ці дні відбувається злам, перемога невідворотно наближається – Резніков

Роман ПетренкоП'ятниця, 4 березня 2022, 08:51
У ці дні відбувається злам, перемога невідворотно наближається – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков впевнений, що зараз відбувається злам у російсько-українській війні, а перемога українців невідворотно наближається.

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова Резнікова: "У ці години та дні відбувається злам ситуації.

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Час зламу потребує зібраності, особливої концентрації.

Наші захисники і захисниці зупинили ворога на більшості напрямків. На деяких Збройні сили здійснили успішний контрнаступ.

За підсумками 8 діб втрати російської армії перевищили 10 тисяч вбитими та пораненими. Підтверджено знищення щонайменше одного російського генерала. Російське суспільство починає відчувати та усвідомлювати ці втрати.

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До Збройних Сил у якості трофеїв поступило чи не більше танків та бронемашин, ніж останні 8 років надходило від українського ОПК.

За ці дні було прийнято багато складних рішень. Нам доводилося маневрувати, щоб зберегти армію. Але усю нашу землю ми повернемо.

Я чудово розумію. Усі стомлені, багато людей виснажені, шоковані втратами. Попереду ще дуже складний період. Нам знадобиться багато сил і витримки".

Деталі: Резніков також сказав українцям, що вони неймовірні, а ворог – зараз спантеличений та наляканий.

За словами міністра, час перемоги невідворотно наближається.

Теми: РезніковМіноборонивійнаРосія
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