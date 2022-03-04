Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Одещині шукають пілота збитого ворожого літака - ВМС

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 березня 2022, 09:11

На Одещині розшукують пілота, який катапультувався з підбитого літака.

Джерело: ВМС ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Підрозділ  ППО під курортною Затокою збив російський літак, що атакував один із об’єктів військової інфраструктури.

Реклама:

Пілота, який встиг катапультуватися, розшукують".

Деталі: 3 березня міський голова Білгорода-Дністровського Віталій Граждан повідомив, що на Одещині була спроба атакувати військову частину, збили літак – із нього вистрибнув парашутист.

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
війна
США виділять на допомогу України понад $1 мільярд − Блінкен
У Росії хочуть ставити ув'язнених на особливий військовий облік
Росія обстріляла Торецьк та Новоукраїнку, є загиблий та поранені
Останні новини
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
Усі новини...
Реклама: