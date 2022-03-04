У Херсоні окупанти почали транслювати роспропаганду через Т2
П'ятниця, 4 березня 2022, 10:04
У Херсоні окупанти почали транслювати 24 російські телелеканали та 3 радіоканали через приставку Т2.
Джерело: Суспільне Херсон
Деталі: У місті працює лише телеканал UA:Херсон, де транслюється всеукраїнських марафон. Інші регіональні канали наразі не працюють. Подібрна ситуація і в інших районах області.
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Що було раніше: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що окупанти планують провести липову демонстрацію на користь об'єднання Херсонщини з Кримом, за участі нібито "місцевих", завезених з півострова.