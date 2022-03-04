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У Херсоні окупанти почали транслювати роспропаганду через Т2

Роман КравецьП'ятниця, 4 березня 2022, 11:04

У Херсоні окупанти почали транслювати 24 російські телелеканали та 3 радіоканали через приставку Т2.

Джерело: Суспільне Херсон

Деталі: У місті працює лише телеканал UA:Херсон, де транслюється всеукраїнських марафон. Інші регіональні канали наразі не працюють. Подібрна ситуація і в інших районах області. 

Що було раніше: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що окупанти планують провести липову демонстрацію на користь об'єднання Херсонщини з Кримом, за участі нібито "місцевих", завезених з півострова.

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Теми: Херсонвійна
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