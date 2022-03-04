Ще одне російське видання зупиняє роботу

Видання Znak.com повідомило, що зупиняє роботу через "велику кількість обмежень, які з'явилися останнім часом для роботи ЗМІ в Росії".

Джерело: "Медуза"

Деталі: Поки невідомо, чи має намір редакція відновити роботу в майбутньому.

Тим часом до офісу "Меморіалу" в Москві прийшли з обшуками.

Обшуки також проводять в офісі "Громадянського сприяння" — ця організація надає юридичну допомогу біженцям та мігрантам у Росії.

Причини слідчих дій невідомі.

Довідка: "Меморіал" - міжнародне історико-просвітницьке, та правозахисне суспільство. Ліквідований та заборонений у Росії наприкінці 2021 року.

Що передувало: Роботу в Росії під час війни вже припинили "Дождь" та "Эхо Москвы".

Роскомнагляд зажадав видалити матеріали "Новой газети", "Медіазони", "Дощу" та інших ЗМІ, де розповідається правда про вторгнення російських військ в Україну і те, що відбувається, називається війною, вторгненням чи нападом.