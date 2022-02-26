Режим Путіна вимагає від ЗМІ видалити правдиві новини про напад РФ на Україну

Роскомнагляд зажадав видалити матеріали "Новой газети", "Медіазони", "Дощу" та інших ЗМІ, де розповідається правда про вторгнення російських військ в Україну і те, що відбувається, називається війною, вторгненням чи нападом.

Джерело: "Новая газета" з посиланням на відповідні повідомлення, що надійшли виданням

Дослівно у вимозі регулятора: "На зазначених ресурсах під виглядом достовірних повідомлень розміщена недостовірна суспільно значуща інформація про обстріли ЗС РФ українських міст і загибель мирних жителів України внаслідок дій Російської Армії, а також матеріали, в яких проведена операція називається нападом, вторгненням , або оголошення війни".

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Деталі: Зокрема, від "Нової газети" вимагали видалити звернення незалежних медіа із "Синдикату-100" щодо нападу Росії на Україну, а також звернення головного редактора видання та лауреата Нобелівської премії миру Дмитра Муратова. Інакше виданню загрожує блокування.

Чому це важливо: Підконтрольні Кремлю ЗМІ називають вторгнення РФ "спеціальною операцією в Україні" і брешуть про її перебіг, переконуючи росіян, що "операція" проходить успішно.