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Режим Путіна вимагає від ЗМІ видалити правдиві новини про напад РФ на Україну

Світлана КізіловаСубота, 26 лютого 2022, 11:33

Роскомнагляд зажадав видалити матеріали "Новой газети", "Медіазони", "Дощу" та інших ЗМІ, де розповідається правда про вторгнення російських військ в Україну і те, що відбувається, називається війною, вторгненням чи нападом.

Джерело: "Новая газета" з посиланням на відповідні повідомлення, що надійшли виданням

Дослівно у вимозі регулятора: "На зазначених ресурсах під виглядом достовірних повідомлень розміщена недостовірна суспільно значуща інформація про обстріли ЗС РФ українських міст і загибель мирних жителів України внаслідок дій Російської Армії, а також матеріали, в яких проведена операція називається нападом, вторгненням , або оголошення війни".

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Деталі: Зокрема, від "Нової газети" вимагали видалити звернення незалежних медіа із "Синдикату-100" щодо нападу Росії на Україну, а також звернення головного редактора видання та лауреата Нобелівської премії миру Дмитра Муратова. Інакше виданню загрожує блокування.

Чому це важливо: Підконтрольні Кремлю ЗМІ називають вторгнення РФ "спеціальною операцією в Україні" і брешуть про її перебіг, переконуючи росіян, що "операція" проходить успішно.

Теми: РосіяЗМІпропагандавійна
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