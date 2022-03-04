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Над Волновахою збили ще один штурмовик РФ, який бомбив мирне населення

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 березня 2022, 10:47
Над Волновахою збили ще один штурмовик РФ, який бомбив мирне населення

Сили протиповітряної оборони збили над Волновахою Донецької області російський штурмовик Су-25, який бомбив помешкання мирних громадян та цивільну інфраструктуру.

Джерело: командування Повітряних сил України

Дослівно: "4 березня, в небі над Волновахою підрозділи протиповітряної оборони Об’єднаних сил збили черговий ворожий штурмовик Су-25.

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Цей літак використовував своє озброєння проти помешкань мирних громадян та цивільної інфраструктури.

Льотчик катапультувався. Важливо знайти живим ворожого пілота!".

Деталі: Як уточнили УП в пресслужбі командування ПС ЗСУ, наразі втрати ворога в українському небі становлять 37 збитих літаків та 37 гелікоптерів.

ВІДЕО ДНЯ

Перед початком повномасштабної війни на кордоні з Україною російський агрессор зосередив 700 повітряних суден: 450 літаків та 250 гелікоптерів.

Нагадаємо: Випускник Харківського національного університету Повітряних сил потрапив у полон, російські окупанти записали відео з ним. 

Теми: війна
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