Путін готує до війни "запас" ЗС РФ: Ходорковський показав наказ
П'ятниця, 4 березня 2022, 12:06
Росія планує залучити до війни проти України військовослужбовців запасу Збройних сил Російської Федерації.
Джерело: наказ, опублікований російським бізнесменом та громадським діячем Михайлом Ходорковським у Facebook
Пряма мова Ходорковського: "Війна прийшла до Москви".
Деталі: Згідно з наказом, до 20 квітня начальники мобілізаційних відділів мають звірити облікові картки військовослужбовців запасу, а ті мають з'явитися до мобілізаційних відділів.
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