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Путін готує до війни "запас" ЗС РФ: Ходорковський показав наказ

Олена РощінаП'ятниця, 4 березня 2022, 12:06

Росія планує залучити до війни проти України військовослужбовців запасу Збройних сил Російської Федерації.

Джерело: наказ, опублікований російським бізнесменом та громадським діячем Михайлом Ходорковським у Facebook

Пряма мова Ходорковського: "Війна прийшла до Москви".

Деталі: Згідно з наказом, до 20 квітня начальники мобілізаційних відділів мають звірити облікові картки військовослужбовців запасу, а ті мають з'явитися до мобілізаційних відділів.

 
 

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Теми: Росіявійна
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