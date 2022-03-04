Путін готує до війни "запас" ЗС РФ: Ходорковський показав наказ

Росія планує залучити до війни проти України військовослужбовців запасу Збройних сил Російської Федерації.

Джерело: наказ, опублікований російським бізнесменом та громадським діячем Михайлом Ходорковським у Facebook

Пряма мова Ходорковського: "Війна прийшла до Москви".

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Деталі: Згідно з наказом, до 20 квітня начальники мобілізаційних відділів мають звірити облікові картки військовослужбовців запасу, а ті мають з'явитися до мобілізаційних відділів.