Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ОПУ про ситуацію на ЗАЕС: Кожен російський солдат розумів всі можливі наслідки

П'ятниця, 4 березня 2022, 12:11

В Офісі президента України вважають, що російське командування не могло не знати, чим загрожує цілій Європі масштабна танкова атака Запорізької атомної станції.

Джерело: коментар радника керівника ОПУ Андрія Єрмака Михайло Подоляк

Пряма мова: "Російське командування не могло не знати, чим загрожує Україні і, якщо казати відверто, цілій Європі масштабна танкова атака, спрямована проти Запорізької атомної станції. Найбільшою, до речі, АЕС у Європі.

Наслідки, ризики, обсяги руйнувань – все було продумано росіянами наперед. Тобто буквально кожен російський військовий, задіяний у цій атаці, чудово розумів усі можливі наслідки. І це треба враховувати, намагаючись зрозуміти мотиви дії росіян в Україні". 

Пряма мова: "Росія свідомо шантажує світ ядерною катастрофою. Ніколи раніше жодна держава не намагалася шантажувати бійню під атомною станцією, ведучи бойові дії.

Будь-який постріл з танка, будь-яке влучення ракети або авіабомби по станції може призвести до жахливої катастрофи. Запорізька АЕС – це найбільша атомна станція в Європі. Якщо там станеться непоправне, це буде мінімум у шість разів страшніше, ніж Чорнобиль". 

Деталі: Подоляк нагадав, що Володимир Зеленський всю ніч перебував на зв'язку з лідерами країн світу. Усі партнери підтримали Україну та шоковані діями Росії. 

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Також Офіс президента закликає світ до негайного посилення санкцій проти Росії. 

Пряма мова Подоляка: "Якщо держава шантажує світ ядерною катастрофою, вона має нести максимальну відповідальність".

Що передувало: територія Запорізької атомної електростанції захоплена російськими військами, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію.

Теми: Офіс президентаЗапоріжжяенергетика
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кадиров жаліється на бандерівців: повідомляють родичам солдатів про їхню смерть в Україні

відеоУ Маріуполі російські окупанти здійснюють обстріли кожних півгодини – мер

Путін не проти прямих переговорів із Зеленським – глава МЗС Туреччини

Зеленський про ядерні погрози Путіна: Думаю, це – блеф

уточнено 22:20, ВІДЕОУ Харкові пожежа біля інституту, на якому може статися витік радіації

Збитки від нападу Росії уже сягнули $100 мільярдів – радник Зеленського

Усі новини...
Офіс президента
Другий раунд переговорів: "досягли розуміння" щодо гуманітарних коридорів
"Тотальне незнання України": ОП відреагував на інформацію про Януковича у Мінську
Банкова незадоволена рішенням Європарламенту про Україну: недостатньо амбітне
Останні новини
00:44
Найбільший банк США JPMorgan виходить з Росії
00:36
Якби застосованих санкцій проти РФ було достатньо, то війни б уже не було – Зеленський
00:31
ВІДЕОЗеленський попередив росіян, що за хіматаку буде жорстка реакція
00:29
Рух до 1917 року та "дебізнефікація" росії: підсумки на економічному фронті 10 березня
00:27
Байден підтримує законопроект, що надає Україні допомогу на $13,6 млрд
00:26
Зеленський про членство в ЄС: Це фінальний іспит для Європи
00:25
Зеленський присвоїв захисникам звання Героя України і бригадного генерала
00:24
Pegasus Airlines скасувала на два тижні рейси в РФ через санкції ЄС
00:22
Окупанти "мають чіткий наказ тримати Маріуполь у заручниках, знущатися з нього" – Зеленський
00:21
Кадиров жаліється на бандерівців: повідомляють родичам солдатів про їхню смерть в Україні
Усі новини...