ОПУ про ситуацію на ЗАЕС: Кожен російський солдат розумів всі можливі наслідки

В Офісі президента України вважають, що російське командування не могло не знати, чим загрожує цілій Європі масштабна танкова атака Запорізької атомної станції.

Джерело: коментар радника керівника ОПУ Андрія Єрмака Михайло Подоляк

Пряма мова: "Російське командування не могло не знати, чим загрожує Україні і, якщо казати відверто, цілій Європі масштабна танкова атака, спрямована проти Запорізької атомної станції. Найбільшою, до речі, АЕС у Європі.

Наслідки, ризики, обсяги руйнувань – все було продумано росіянами наперед. Тобто буквально кожен російський військовий, задіяний у цій атаці, чудово розумів усі можливі наслідки. І це треба враховувати, намагаючись зрозуміти мотиви дії росіян в Україні".

Пряма мова: "Росія свідомо шантажує світ ядерною катастрофою. Ніколи раніше жодна держава не намагалася шантажувати бійню під атомною станцією, ведучи бойові дії.

Будь-який постріл з танка, будь-яке влучення ракети або авіабомби по станції може призвести до жахливої катастрофи. Запорізька АЕС – це найбільша атомна станція в Європі. Якщо там станеться непоправне, це буде мінімум у шість разів страшніше, ніж Чорнобиль".

Деталі: Подоляк нагадав, що Володимир Зеленський всю ніч перебував на зв'язку з лідерами країн світу. Усі партнери підтримали Україну та шоковані діями Росії.

Також Офіс президента закликає світ до негайного посилення санкцій проти Росії.

Пряма мова Подоляка: "Якщо держава шантажує світ ядерною катастрофою, вона має нести максимальну відповідальність".

Що передувало: територія Запорізької атомної електростанції захоплена російськими військами, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію.