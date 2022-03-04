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Запорізька АЕС під контролем російських окупантів

Олена РощінаП'ятниця, 4 березня 2022, 07:40
Запорізька АЕС під контролем російських окупантів
ЗАЕС, фото Getty Images

Територія Запорізької атомної електростанції захоплена російськими військами, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію

Джерело: Державна інспекція ядерного регулювання України, Енергоатом

Дослівно Енергоатом: "Адмінкорпус ЗАЕС та прохідна на станцію – під контролем окупантів. Персонал станції продовжує працювати на енергоблоках, забезпечуючи стабільну експлуатацію ядерних установок. Радіаційний фон у нормі. 

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На жаль, є загиблі та поранені серед українських захисників станції".

Дослівно Інспекція: "04.03.2022 військовими силами Російської Федерації здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС, внаслідок чого виникла пожежа на території ЗАЕС. Силами підрозділів ДСНС України пожежу на майданчику ліквідовано. Інформація про загиблих та травмованих наразі відсутня.

Майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами Російської Федерації. 

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Персонал працює на своїх робочих місцях, оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію згідно з вимогами технологічних регламентів безпечної експлуатації. Також здійснюються обходи задля ідентифікації всіх ушкоджень на майданчику".

Деталі: Змін радіаційного стану після пожежі в учбово-тренувальному корпусі ЗАЕС не зафіксовано.

Зараз працює лише один енергоблок – четвертий. 

Стан енергоблоків:

  • Енергоблок № 1: планово-попереджувальний ремонт.
  • Енергоблоки №№ 2, 3: відключено від мережі та проводиться розхолодження ядерних установок.
  • Енергоблок № 4: в роботі, електрична потужність 690 МВт.
  • Енергоблоки № 5, 6: проводиться розхолодження ядерних установок.

Дослівно: "Наразі охолодження ядерного палива на енергоблоках Запорізької АЕС забезпечується проєктними системами енергоблоків згідно з вимогами технологічних регламентів безпечної експлуатації.

Втрата можливості охолодження ядерного палива призведе до значного радіоактивного викиду у довкілля. За наслідками така подія може перевищити всі попередні аварії на АЕС, включно з аварією на Чорнобильській АЕС та АЕС Фукусіма-Даїчі".

Деталі: Інспекція нагадує, що крім шести енергоблоків на майданчику Запорізької АЕС знаходиться сховище відпрацьованого ядерного палива, пошкодження якого внаслідок обстрілів теж призведе до радіоактивного викиду.

Цьому передувало:

  • У ніч на 4 березня ядерна безпека на Запорізькій АЕС була порушена, реактори опинилися в небезпеці через обстріли російських військових і пожежу.
  • Пожежників не допускали на гасіння пожежі, що виникла внаслідок боїв, але згодом допустили – і о 06:20 пожежу загасили
  • Президент Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти і заявив, що ніхто ніколи не обстрілював атомні енергостанції, росіяни шантажують вибухом і світові загрожує глобальна катастрофа.
  • В Енергодарі – 6 енергоблоків, тоді як на Чорнобильській АЕС у 1986 році вибухнув один. Загалом в Україні 15 атомних блоків.

Теми: ЗАЕСЗапорізька областьвійнаРосія
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