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Кулеба до НАТО: Якщо не допоможете у небі, доведеться розділити відповідальність за страждання

Роман КравецьП'ятниця, 4 березня 2022, 11:37

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Росія намагається зруйнувати Україну такою ж тактикою, якою вона зруйнувала Сирію.

Джерело: заява Кулеби до країн НАТО, яке опинилося в розпорядженні УП 

Пряма мова: Росія намагається зруйнувати Україну такою ж тактикою, якою вона зруйнувала Сирію. Ми не повинні цього дозволити в серці Європи. 

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Наша держава готова воювати, ми продовжуємо боротися проти російської навали, але ми потребуємо негайної допомогти у відбитті російських атак у повітрі. 

Якщо ви цього не зробите, вам доведеться розділити відповідальність за життя та страждання  цивільного населення України, які гинуть від ракетних обстрілів російських літаків".

Деталі:  Кулеба вчергове закликав НАТО вжити термінових заходів задля закриття українського неба від нападів Росії в повітрі, а також попросив передати Україні бойові літаки, за допомогою яких Повітряні сили Збройних сил України зможуть ефективно протидіяти російській військовій авіації.

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Пряма мова: "Війна Путіна проти України розвивається таким чином, що настане момент, коли країни НАТО будуть готові забезпечити Україну буквально всім, аби зупинити Росію від нападу на всю Європу та перетворення життя європейських країн на жахіття.

Я хочу вірити, що ви почнете діяти рішуче, поки ще не пізно". 

Що цьому передувало: 4 березня у Брюсселі почалася позачергова зустріч Північноатлантичної ради.

Теми: Кулеба ДмитроНАТОвійнаРосія
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