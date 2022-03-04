На Херсонщині зник мобільний зв’язок
П'ятниця, 4 березня 2022, 12:56
Українці повідомляють, що у Херсоні та в області не працює мобільний зв’язок.
Джерело: співрозмовники "Української правди"
Деталі: Про відсутність зв’язку УП повідомили щонайменше 6 людей.
Один зі співрозмовників повідомив, що близько 12:30 зв’язок ще був.
Очевидно, в області також не працює мобільна мережа. Щонайменше декілька людей повідомляють про вимкнені телефони у жителів області.
Upd. Херсонська облрада повідомила, що окупанти відключили на території усієї області оператори Київстар та Водафон.
Нагадаємо: У Херсоні окупанти почали транслювати 24 російські телелеканали та 3 радіоканали через приставку Т2.
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