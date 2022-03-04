На Херсонщині зник мобільний зв’язок

Українці повідомляють, що у Херсоні та в області не працює мобільний зв’язок.

Джерело: співрозмовники "Української правди"

Деталі: Про відсутність зв’язку УП повідомили щонайменше 6 людей.

Один зі співрозмовників повідомив, що близько 12:30 зв’язок ще був.

Очевидно, в області також не працює мобільна мережа. Щонайменше декілька людей повідомляють про вимкнені телефони у жителів області.

Upd. Херсонська облрада повідомила, що окупанти відключили на території усієї області оператори Київстар та Водафон.

Нагадаємо: У Херсоні окупанти почали транслювати 24 російські телелеканали та 3 радіоканали через приставку Т2.