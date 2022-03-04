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Прихильників "русского мира" та диверсантів ловлять по всій Україні

Роман ПетренкоП'ятниця, 4 березня 2022, 14:22
СБу на захисті України від диверсантів

На Чернігівщині затримали двох прихильників "руського миру", один з яких був "спостерігачем" та працював на російські окупаційні війська. У Вінниці затримали 5 людей, підозрюваних на роботу РФ.

Джерело: МВС, СБУ,  глава Вінницької ОДА Сергій Борзов

Деталі: Під час обшуку в одного чоловіка було виявлено бінокль, відео-, фототехніка та декілька телефонів українських і російських операторів.

За місцем проживання місцевого жителя було виявлено обладнане місце спостерігання на балконі.

Іншого впіймали за наводкою громадян – він розповсюджував російську пропаганду.

Відомо, що обоє народилися в Росії. Зараз з ними працює СБУ.

У Вінниці поліцейські затримали п’ятеро осіб, підозрюваних у диверсійній діяльності. Вони приїхали з Донецької області.

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У підозрюваних вилучено високопрохідну мототехніку, квадрокоптери, фотозйомки населених пунктів Вінницької області, рації, сім-картки, телефони, інша техніку та $20 тисяч.

Затримані кілька тижнів тому винайняли житло у Вінниці та збирали інформацію, корисну ворогу, шляхом запуску літальних апаратів.

Учора, 3 березня, СБУ розпочала провадження щодо бойовика "ЛНР", який з військовими РФ прибув до Біловодська та оголосив себе керівником військово-цивільної адміністрації.

У Дніпрі затримали агента спецслужб РФ, який поширював матеріали, де схвалював агресію РФ проти України та пропонував мирним громадянам об’єднуватись навколо ідей "руського міра".

У Черкаській області викрито ворожу агітаторку, яка поширювала у соцмережах пропаганду країни-агресора та панічні настрої. Через свої "дописи" вона розхитувала ситуацію в регіоні.

Теми: СБУдиверсантивійнаРосія
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