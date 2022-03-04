Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прихильників "русского мира" та диверсантів ловлять по всій Україні

Роман ПетренкоП'ятниця, 4 березня 2022, 13:22
Прихильників русского мира та диверсантів ловлять по всій Україні
СБу на захисті України від диверсантів

На Чернігівщині затримали двох прихильників "руського миру", один з яких був "спостерігачем" та працював на російські окупаційні війська. У Вінниці затримали 5 людей, підозрюваних на роботу РФ.

Джерело: МВС, СБУ,  глава Вінницької ОДА Сергій Борзов

Деталі: Під час обшуку в одного чоловіка було виявлено бінокль, відео-, фототехніка та декілька телефонів українських і російських операторів.

Реклама:

За місцем проживання місцевого жителя було виявлено обладнане місце спостерігання на балконі.

Іншого впіймали за наводкою громадян – він розповсюджував російську пропаганду.

Відомо, що обоє народилися в Росії. Зараз з ними працює СБУ.

ВІДЕО ДНЯ

У Вінниці поліцейські затримали п’ятеро осіб, підозрюваних у диверсійній діяльності. Вони приїхали з Донецької області.

У підозрюваних вилучено високопрохідну мототехніку, квадрокоптери, фотозйомки населених пунктів Вінницької області, рації, сім-картки, телефони, інша техніку та $20 тисяч.

Затримані кілька тижнів тому винайняли житло у Вінниці та збирали інформацію, корисну ворогу, шляхом запуску літальних апаратів.

Учора, 3 березня, СБУ розпочала провадження щодо бойовика "ЛНР", який з військовими РФ прибув до Біловодська та оголосив себе керівником військово-цивільної адміністрації.

У Дніпрі затримали агента спецслужб РФ, який поширював матеріали, де схвалював агресію РФ проти України та пропонував мирним громадянам об’єднуватись навколо ідей "руського міра".

У Черкаській області викрито ворожу агітаторку, яка поширювала у соцмережах пропаганду країни-агресора та панічні настрої. Через свої "дописи" вона розхитувала ситуацію в регіоні.

Теми: СБУдиверсантивійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
СБУ
СБУ атакувала аеродром у Курську 27 серпня картонними дронами – джерела
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
Останні новини
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
Усі новини...
Реклама: