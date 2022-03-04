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Окупанти не пускають фури з гуманітарною допомогою до Херсона – мер

Ірина БалачукП'ятниця, 4 березня 2022, 14:11
Окупанти не пускають фури з гуманітарною допомогою до Херсона – мер
У Херсоні до машин з гуманітарною допомогою від окупантів жителі вийшли з жовто-блакитними прапорами. Фото читача "Української правди"

Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що російські війська не пропускають у місто фури з гуманітарною допомогою.

Джерело: Колихаєв у Facebook, Київстар

Пряма мова Колихаєва: "Просто зараз у місто могли б зайти фури з продуктами та гуманітарною допомогою від друзів нашого міста. Але Херсон перебуває в кільці, і НАШІ машини не пропускають. Незважаючи на вчорашні домовленості на найвищому рівні, на практиці, "унизу", все це поки що не працює".

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Деталі: Колихаєв припустив, що таким чином "добрі визволителі" готуються привезти до Херсона свій "порятунок", щоб люди "на камеру подякували "благодійникам"".

Він також нагадав, що мобільний зв'язок заглушили, і що захопили місцевий ТВ-центр.

Пряма мова Колихаєва: "Даю слово: роблю, що можу. Але не знаю, як довго це ще виходитиме. Прошу: думайте, залишайтеся людьми, допомагайте одне одному. Херсон – це Україна!"

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Деталі: У свою чергу мобільний оператор Київстар заявив, що наразі мобільний зв'язок у місті Херсоні та частині населених пунктів області не працює через численні розриви волоконно-оптичної мережі.

Відновлювати зруйновані ділянки мережі почнуть відразу після того, як спеціалісти матимуть доступ до місць пошкодження.

Київстар підкреслив, що докладатиме всіх зусиль для того, щоб якнайшвидше вирішити ця ситуацію.

Як повідомили "Українській правді" місцеві мешканці, у Херсоні до машин з гуманітарною допомогою від окупантів жителі вийшли з жовто-блакитними прапорами.

Що передувало: У Херсоні перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ, залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян.

Херсонська облрада повідомила, що окупанти відключили на території усієї області мобільних операторів Київстар та Водафон. 

Теми: Херсонвійнагуманітарка
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