Росіяни масово залишають свою країну на турецьких чартерах

Після закриття країнами Євросоюзу повітряного простору для росіян спостерігається дуже жваве авіасполучення між Москвою та Стамбулом.

Джерело: "Українська правда" з посиланням на публічні радари

Деталі: В останні дні найбільший трафік чартерних літаків у Росії спостерігається з Туреччиною.

"Українська правда" вже другу добу фіксує десятки чартерних бортів із турецькою реєстрацією, які курсують між Москвою та Стамбулом.

Деякі літаки за день роблять декілька рейсів між містами.

3 березня УП з посиланням на дані української розвідки повідомила, що більшість представників російської еліти вивозять своїх рідних та близьких із Москви до Грузії, Ізраїлю, ОАЕ.

У середовищі вищого політичного керівництва РФ продовжуються панічні настрої та підвищується рівень недовіри до Володимира Путіна, тож вони вивозять родини й уточнюють місця переховування на випадок ядерної війни.