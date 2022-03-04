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Росіяни масово залишають свою країну на турецьких чартерах

Михайло ТкачП'ятниця, 4 березня 2022, 15:22

Після закриття країнами Євросоюзу повітряного простору для росіян спостерігається дуже жваве авіасполучення між Москвою та Стамбулом. 

Джерело: "Українська правда" з посиланням на публічні радари 

Деталі: В останні дні найбільший трафік чартерних літаків у Росії спостерігається з Туреччиною. 

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"Українська правда" вже другу добу фіксує десятки чартерних бортів із турецькою реєстрацією, які курсують між Москвою та Стамбулом. 

 
 

Деякі літаки за день роблять декілька рейсів між містами.

 
 

3 березня УП з посиланням на дані української розвідки повідомила, що більшість представників російської еліти вивозять своїх рідних та близьких із Москви до Грузії, Ізраїлю, ОАЕ.

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У середовищі вищого політичного керівництва РФ продовжуються панічні настрої та підвищується рівень недовіри до Володимира Путіна, тож вони вивозять родини й уточнюють місця переховування на випадок ядерної війни.

Теми: Росіяавіасанкціївійна
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