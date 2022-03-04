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Подоляк про рукостискання делегації РФ: Ми або результат даємо, або в ігри граємо

Роман КравецьП'ятниця, 4 березня 2022, 15:34

У результаті переговорів української та російської делегації наразі немає фінального документу, тому що РФ недооцінила Україну і президента Володимира Зеленського. 

Джерело: радник голови ОПУ, член української делегації Михайло Подоляк на брифінгу у Львівській ОДА

Деталі: За словами Подоляка, переговори з росіянами відбуваються у робочій атмосфері, тим не менш, сторони одна одній висувають зустрічні претензії. 

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Пряма мова: "Ми аналізуємо краще, як росіяни. Ви ж бачите по моделі поведінки Давида (Арахамії) і моїй, що з нами не дуже можна розмовляти з позиції сили.  

Тому, як не дивно, була дуже конструктивна обстановка, коли ми розмовляли. Була претензія з одного боку, ми виставляли свої претензії. 

Але у нас немає якогось фінального документу. Причина цього – недооцінка пана Зеленського і України в цілому і завищена оцінка щодо себе росіян". 

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Деталі: під час брифінгу журналісти жорстко запитували радника голови ОПУ, для чого делегація України потиснула руки членам російської делегації, називаючи їх "вбивцями". 

Пряма мова Подоляка: "Давайте ми результат дамо, а не будемо гратися. Ну давайте я прийду на переговори і скажу: "Хлопці, ви вбивці", розвернувся і пішов. Ви мені скажете "Спасибі". 

У мене будуть люди гинути. Давайте без великого пафосу. Давайте будемо доводити, що розуміємо все, а не говорити: "О, вони потисли руки, кінець світу". Ні. Хочете я ще раз потисну руки, якщо отримаю коридор у Харків, щоб дітей вивезти? Я це зроблю".

Що було раніше: 3 березня російська та українська сторони під час другого раунду переговорів "досягли розуміння" щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення з місць найзапекліших боїв.

Перед початком переговорів у мережі з’явилося відео, як учасники переговорів тиснуть одне одному руки. 

Теми: війнаАрахаміяРосія
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