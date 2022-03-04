Головнокомандувач: Разом з пілотом знищено черговий ворожий СУ-25
П'ятниця, 4 березня 2022, 15:53
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідмив про ще один збитий російський винищувач.
Джерело: Залужний у Facebook
Пряма мова: "Наші військові тримають небо над Україною. Знищено черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом".
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Деталі: Даних, щодо місця, де це сталося, Генштаб не наводить.
Що передувало: Командування Повітряних сил України повідомило, що 4 березня в небі над Волновахою підрозділи протиповітряної оборони Об’єднаних сил збили черговий ворожий штурмовик Су-25, який бомбив помешкання мирних громадян та цивільну інфраструктуру.
Повідомлялось, що льотчик катапультувався, його шукають.
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