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Головнокомандувач: Разом з пілотом знищено черговий ворожий СУ-25

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 березня 2022, 15:53
Головнокомандувач: Разом з пілотом знищено черговий ворожий СУ-25
фото з Facebook Залужного

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідмив про ще один збитий російський винищувач.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова: "Наші військові тримають небо над Україною. Знищено черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом".

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Деталі: Даних, щодо місця, де це сталося, Генштаб не наводить.

Що передувало: Командування Повітряних сил України повідомило, що 4 березня в небі над Волновахою підрозділи протиповітряної оборони Об’єднаних сил збили черговий ворожий штурмовик Су-25, який бомбив помешкання мирних громадян та цивільну інфраструктуру.

Повідомлялось, що льотчик катапультувався, його шукають.

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Теми: війна
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