Під завалами у Бородянці можуть перебувати близько 100 людей – ДСНС

Під завалами будинків у Бородянці на Київщині можуть перебувати близько 100 людей, їхня доля наразі невідома.

Джерело: речниця управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі Радіо Свобода

Деталі: За її словами, доступу до них рятувальники наразі не мають.

Речниця уточнила, що 3 березня група рятувальників ДСНС виїжджала в Бородянку і була обстріляна.

Що передувало: Під час вторгнення РФ ударами російської авіації в Бородянці були зруйновані декілька житлових будинків. Після нальотів містом спробувала пройти техніка Росії, але вона була розбита ЗСУ.

Раніше у ДСНС повідомляли, що в Бородянці рятувальники звільнили понад 200 мешканців, які спустилися в "укриття" й опинилися під завалами будівель.