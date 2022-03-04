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Під завалами у Бородянці можуть перебувати близько 100 людей – ДСНС

Катерина ТищенкоП'ятниця, 4 березня 2022, 17:22
ЗРУЙНОВАНА БОРОДЯНКА. ФОТО З FACEBOOK

Під завалами будинків у Бородянці на Київщині можуть перебувати близько 100 людей, їхня доля наразі невідома.

Джерело: речниця управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі Радіо Свобода

Деталі: За її словами, доступу до них рятувальники наразі не мають.

Речниця уточнила, що 3 березня група рятувальників ДСНС виїжджала в Бородянку і була обстріляна.

Що передувало: Під час вторгнення РФ ударами російської авіації в Бородянці були зруйновані декілька житлових будинків. Після нальотів містом спробувала пройти техніка Росії, але вона була розбита ЗСУ.

Раніше у ДСНС повідомляли, що в Бородянці рятувальники звільнили понад 200 мешканців, які спустилися в "укриття" й опинилися під завалами будівель.

Теми: Київська областьвійнаРосія
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