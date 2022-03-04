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На околицях Миколаєва тривають бої: з аеродрому окупантів вибили

П'ятниця, 4 березня 2022, 17:23

У передмістях Миколаєва тривають бої між українськими захисниками та російськими окупантами, зокрема ЗСУ вибили ворожі підрозділи з аеродрому "Кульбакіне".

Джерело: голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім, пресслужба Сухопутних сил ЗСУ

Деталі: Кім повідомив, що не може розголошувати деталі бойових дій задля безпеки Збройних Сил, але запевнив, що в місті Миколаїв ворожих підрозділів немає.

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Близько 18:00 в Сухопутних силах повідомили, що російські підрозділи зачистили на території летовища "Кульбакіне" на околицях Миколаєва. Українські захисники підняли державний прапор України над аеродромом.

Що було раніше: Удень 4 березня влада повідомляла, що російські окупанти ввійшли до міста: на вулицях тривали бої.

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Теми: МиколаївРосіявійнабойові дії
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