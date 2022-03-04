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У РФ вирішили заблокувати Facebook

Альона Мазуренко П'ятниця, 4 березня 2022, 19:07
У РФ вирішили заблокувати Facebook
фото: pixabay

Роскомнагляд ухвалив рішення про блокування доступу до мережі Facebook у Росії.

Джерело: підконтрольне Кремлю видання "РИА Новости", "Медуза"

Деталі: Зазначається, що причина обмеження доступу - "дискримінація російських ЗМІ".

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За даними Роскомнагляду, з жовтня 2020 року було зафіксовано 26 таких випадків, а в останні дні соцмережа обмежила доступ до облікових записів телеканалу "Зірка", РІА Новини, Sputnik, Russia Today, "Ленты.ру" і "Газети".

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Теми: facebookсоцмережіРосіявійна
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