У РФ вирішили заблокувати Facebook
П'ятниця, 4 березня 2022, 19:07
Роскомнагляд ухвалив рішення про блокування доступу до мережі Facebook у Росії.
Джерело: підконтрольне Кремлю видання "РИА Новости", "Медуза"
Деталі: Зазначається, що причина обмеження доступу - "дискримінація російських ЗМІ".
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За даними Роскомнагляду, з жовтня 2020 року було зафіксовано 26 таких випадків, а в останні дні соцмережа обмежила доступ до облікових записів телеканалу "Зірка", РІА Новини, Sputnik, Russia Today, "Ленты.ру" і "Газети".
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- Meta, материнська компанія Facebook, повідомила, що зупинила хакерські атаки на Україну із Росії та Білорусі.
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