Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У РФ вирішили заблокувати Facebook

Мазуренко Альона П'ятниця, 4 березня 2022, 20:07
фото: pixabay

Роскомнагляд ухвалив рішення про блокування доступу до мережі Facebook у Росії.

Джерело: підконтрольне Кремлю видання "РИА Новости", "Медуза"

Деталі: Зазначається, що причина обмеження доступу - "дискримінація російських ЗМІ".

За даними Роскомнагляду, з жовтня 2020 року було зафіксовано 26 таких випадків, а в останні дні соцмережа обмежила доступ до облікових записів телеканалу "Зірка", РІА Новини, Sputnik, Russia Today, "Ленты.ру" і "Газети".

Нагадаємо: 

  • Meta, материнська компанія Facebook, повідомила, що зупинила хакерські атаки на Україну із Росії та Білорусі.

Теми: facebookсоцмережіРосіявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЛукашенко полетів до Путіна

Росія відреагувала на дозвіл хейтити росіян і Путіна в Facebook

Конгрес США остаточно схвалив допомогу Україні на 13,6 млрд доларів

Президент Литви вважає, що саміт ЄС сказав "так" інтеграції України до ЄС

Саміт ЄС ухвалив неоднозначне рішення з підтримкою європерспективи України

Reuters: Facebook дозволить бажати смерті Путіну

Усі новини...
facebook
У Цукерберга кажуть, що відбили інформаційну атаку на Україну
Facebook заплатить 90 мільйонів доларів після звинувачень у зборі даних
Капіталізація Facebook знизилась до 600 мільярдів доларів
Останні новини
09:47
11 березня готують 12 гуманітарних коридорів для евакуації – Верещук
09:45
фотоОкупанти РФ розбомбили стадіон чернігвської "Десни" і музей
09:32
В Україні створили реєстр нотаріусів, які працюють у військовий час
09:27
Росія вже збирає ув'язнених для війни з Україною – Генштаб ЗСУ
09:22
Росіяни обстріляли будинки в селі на Сумщині, двоє загиблих
09:19
фотоЗМІ повідомили про падіння у Загребі безпілотника, який міг прилетіти з України
09:13
"Енергоатом" відмовляється від російського ядерного палива
08:59
Ніч у регіонах: у Баришівці влучили в будинки, у Рубіжному горить будинок для літніх людей
08:41
Мінцифри купує допомогу ЗСУ за криптовалюту
08:39
Disney призупиняє бізнес у Росії
Усі новини...