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У Цукерберга кажуть, що відбили інформаційну атаку на Україну

Роман РоманюкПонеділок, 28 лютого 2022, 08:37

Meta, материнська компанія Facebook, повідомила, що зупинила хакерські атаки на Україну із Росії та Білорусі.

Джерело: New York Times.

Докладно: Meta повідомила, що атаки були пов'язані з людьми із Росії та Україні, а також з хакерською групою, пов'язаною із Білоруссю.

Одна капманія була спрямована на просування посилань на сумнівні сайти, які поширювали наратив, що Україна є фейковою державою, а дії Росії - правильні.

У Meta заявили, що нинішня атака була пов’язана із іншою операцією, яку компанія розкрила у 2020 році. Тоді за нею стояли два "видання" News Front і South Front, які працювали в Криму і використовувались для поширення пропаганди Кремля.

Подібні мережі впливу займається тим, що у Facebook називають "скоординованою недостовірною поведінкою". Мова про цілі групи ботів у Facebook для поширення цільових повідомлень по всій платформі.

Деталі: Цього разу мережа зуміла використати близько 5000 фоловерів у Facebook та Instagram, перш ніж Meta її заблокувала.

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Meta заявила також, що виявила хакерську операцію, спрямовану проти військових і політичних лідерів в Україні, а також принаймні одного журналіста. 

Хакерська група Ghostwriter намагалися захопити їхні облікові записи, щоб використовувати їх для поширення дезінформації. Раніше ця хакерськ агрупа працювала проти НАТО і США, а минулого року виявили, що вона пов'язана з Білоруссю.

Девід Агранович, директор з порушень безпеки в Meta, пояснив, що після вторгнення Росії, хакери переключились на Україну.

Кілька публічних акаунтів було зламано, на них намагались скомпрометувати українських військових, поширюючи відео, як солдати виходять з лісу з "білим прапором". 

Пряма мова: "Історично те, що ми бачили від Ghostwriter, було націлене на військових, громадських діячів, журналістів і політиків по всій Європі. З моменту вторгнення ми бачили поворот у фокусі Ghostwriter на людях з України".

Теми: РосіявійнаУкраїнаfacebook
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