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У Росії почали обмежувати продаж продуктів

Катерина ТищенкоП'ятниця, 4 березня 2022, 22:30
pixabay.com

Торгова мережа "Ашан" обмежила у своїх російських магазинах продаж борошна та цукру.

Джерело: Медуза

Деталі: Компанія пішла на такий крок через зростання попиту.

В "Ашані" стверджують, що запасів достатньо, а обмеження потрібні, щоб товари були на полицях.

Що передувало: Після масштабного вторгнення Росії в Україну економіку країни-агресора обклали санкціями. Вони вже позначилися на рівні життя росіян.

Напад на Україну може зашкодити економіці Росії так само, як і її дефолт 1998 року, вважає JPMorgan Chase.

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Теми: Росіяїжапродукти
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