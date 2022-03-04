У Росії почали обмежувати продаж продуктів

Торгова мережа "Ашан" обмежила у своїх російських магазинах продаж борошна та цукру.

Джерело: Медуза

Деталі: Компанія пішла на такий крок через зростання попиту.

В "Ашані" стверджують, що запасів достатньо, а обмеження потрібні, щоб товари були на полицях.

Що передувало: Після масштабного вторгнення Росії в Україну економіку країни-агресора обклали санкціями. Вони вже позначилися на рівні життя росіян.

Напад на Україну може зашкодити економіці Росії так само, як і її дефолт 1998 року, вважає JPMorgan Chase.

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