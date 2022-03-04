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Миколаїв: Окупанти відійшли від аеропорту, у самому місті ворога немає 

Роман КравецьП'ятниця, 4 березня 2022, 22:52

У Миколаєві ворожі війська відійшли від аеропорту "Кульбакіне" до авіаремонтного заводу. 

Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram.

Пряма мова: "Зараз уже не стріляють. Відійшов ворог від аеропорту "Кульбакіне". Відійшов до Миколаївського авіаремонтного заводу. Там уже нічого немає, ми все вивезли. Ситуація невесела, але як є. Ми на них чекаємо".

Деталі: У своєму зверненні Кім також підтримав Херсон та закликав містян не здаватися. 

Пряма мова: "Ну а ми своє не здамо, оборонятимемося чим можемо і поки що можемо. У самому місті ворогів немає. Можемо спати спокійно, я так думаю"

Що було раніше:  4 березня у передмістях Миколаєва тривали бої між українськими захисниками та російськими окупантами, зокрема ЗСУ вибили ворожі підрозділи з аеродрому "Кульбакіне".

Теми: Миколаїввійна
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