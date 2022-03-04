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В Росії блокують YouTube

Світлана КізіловаП'ятниця, 4 березня 2022, 23:26

В Росії почалися проблеми з відеохостингом YouTube.

Джерело: Громадське радіо у Twitter

Деталі: Про те, що ресурс заблокований, свідчать дані сервісу Globalcheck. При виборі російського регіону відображається нульова доступність відеохостингу.

Передісторія: У Росії 4 березня заброкували соцмережу Twitter, це сталося майже одразу після відключення Facebook.

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Теми: Росіяцензураінтернет
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