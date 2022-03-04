В Росії блокують YouTube

В Росії почалися проблеми з відеохостингом YouTube.

Джерело: Громадське радіо у Twitter

Деталі: Про те, що ресурс заблокований, свідчать дані сервісу Globalcheck. При виборі російського регіону відображається нульова доступність відеохостингу.

В Росії почалися проблеми відеохостингом YouTube. Про те, що він заблокований свідчать дані сервісу Globalcheck. При виборі російського регіону відображається нульова доступність відеохостингу.



Більше ніяких шоу на ніч, чи відео за сніданком, лише стрімка інтернет ізоляція 🌐 pic.twitter.com/C929U5he1P — Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 4, 2022

Передісторія: У Росії 4 березня заброкували соцмережу Twitter, це сталося майже одразу після відключення Facebook.