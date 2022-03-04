Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В окупованому Криму затримали двох кримськотатарських активістів

Катерина ТищенкоП'ятниця, 4 березня 2022, 22:51
В окупованому Криму затримали двох кримськотатарських активістів

В окупованому Криму затримали кримськотатарських активістів Еміля Емірова та Насруллу Сейдалієва.

Джерело: голова правління ГО "Кримськотатарський ресурсний центр" Ескендер Барієв

Деталі: Жителя Бахчисараю Емірова, за словами його дружини, звинуватили у "державній зраді та зв'язках з українськими агентами". Чоловік працював заступником начальника акціонерного товариства "Кримтелеком".

Реклама:

Другим затриманим виявився 62-річний мешканець Новоолексіївки – кримський татарин Насрулла Сейдалієв, який був затриманий силовиками за звинуваченням в участі у "незаконному" в РФ формуванні – батальйоні ім. Номана Челебіджихана.

Сейдалієва затримали у Сімферополі за звинуваченням у частині 2 статті 208 КК РФ ("Участь у незаконному збройному формуванні").

Теми: Кримкримські татари
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Крим
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Росія готує нову хвилю мобілізації в Криму – представництво президента
Понад 80% українців не бачать перемоги без повернення усіх територій
Останні новини
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
Усі новини...
Реклама: