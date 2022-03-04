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В окупованому Криму затримали двох кримськотатарських активістів

Катерина ТищенкоП'ятниця, 4 березня 2022, 23:51

В окупованому Криму затримали кримськотатарських активістів Еміля Емірова та Насруллу Сейдалієва.

Джерело: голова правління ГО "Кримськотатарський ресурсний центр" Ескендер Барієв

Деталі: Жителя Бахчисараю Емірова, за словами його дружини, звинуватили у "державній зраді та зв'язках з українськими агентами". Чоловік працював заступником начальника акціонерного товариства "Кримтелеком".

Другим затриманим виявився 62-річний мешканець Новоолексіївки – кримський татарин Насрулла Сейдалієв, який був затриманий силовиками за звинуваченням в участі у "незаконному" в РФ формуванні – батальйоні ім. Номана Челебіджихана.

Сейдалієва затримали у Сімферополі за звинуваченням у частині 2 статті 208 КК РФ ("Участь у незаконному збройному формуванні").

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Теми: Кримкримські татари
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