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"Росія надіється": У Путіна чекають нових переговорів з Україною

Світлана КізіловаСубота, 5 березня 2022, 00:11

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков увечері в п'ятницю розповів про сподівання Москви – російська влада бажає, щоб Київ все ж "прислухався до вимог" Володимира Путіна.

Джерело: ТАСС

Деталі: Повідомляється, що Росія очікує на третій раунд переговорів з владою України і "надіється, що Київ прислухається до вимог Москви".

Крім того, Пєсков спробував виправдатися за війну, розв'язану Росією. Він сказав, що бойові дії на українській території відбуваються нібито лише тому, що РФ "домагається забезпечення гарантій власної безпеки".

Також він прокоментував варварський напад військових РФ на Запорізьку АЕС у ніч проти 4 березня. На його переконання, у всьому були винні "українські націоналісти".

Пряма мова Пєскова: "Те, що сталося навколо неї (ЗАЕС - УП), було провокацією з боку українських націоналістів та екстремістів, які здійснили напад на російські ЗС".

Нагадаємо: Вимоги Кремля до України включають визнання Криму російським, "демілітаризацію та денацифікацію" (під якими насправді мається на увазі деукраїнізація всієї країни), і нейтральний статус України.

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Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що російська та українська сторони під час другого раунду переговорів "досягли розуміння" щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення з місць найзапекліших боїв. "Ми домовилися продовжити роботу в третьому раунді у максимально найближчий термін", - сказав Подоляк.

Теми: війнаПутінУкраїнаРосія
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