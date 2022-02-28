Путін назвав умови припинення війни в Україні
Понеділок, 28 лютого 2022, 17:24
Президент Росії Владімір Путін у розмові з французьким лідером Еммануелем Макроном назвав умови припинення війни проти України.
Про це повідомила пресслужба Кремля після телефонної розмови Путіна з Макроном.
Путін заявив, що "врегулювання ситуації в Україні" можливе лише за безумовного урахування "законних інтересів Росії у сфері безпеки".
Реклама:
У Кремлі висунули три умови:
- визнання російського суверенітету над Кримом;
- вирішення завдань щодо "демілітаризації та денацифікації української держави"
- забезпечення її "нейтрального статусу".
Як відомо, у районі українсько-білоруського кордону вже кілька годин тривають переговори між делегаціями України та держави-агресора.
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що умови України на переговорах з Росією – припинення вогню та виведення всіх російських військ із території України.
ВІДЕО ДНЯ