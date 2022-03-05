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200 нігерійців записалися добровольцями, щоб воювати проти Росії

Субота, 5 березня 2022, 00:18

Посольство України в Нігерії повідомило про 200 добровольців, які бажають воювати на боці України.

Джерело: Державне турецьке інформаційне агентство "Анадолу". 

Деталі: Станом на зараз, приблизно, 200 добровольців звернулися до посольства та їх кількість зростає.

У той же час другий секретар посольства України в Нігерії Богдан Солтис заявив, що витрати на візи та переліт можуть становити 1000 доларів.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський заявив про формування нового підрозділу – Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, який буде комплектуватися з іноземців, готових разом з українцями дати відсіч російським окупантам.

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Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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