200 нігерійців записалися добровольцями, щоб воювати проти Росії
Субота, 5 березня 2022, 00:18
Посольство України в Нігерії повідомило про 200 добровольців, які бажають воювати на боці України.
Джерело: Державне турецьке інформаційне агентство "Анадолу".
Деталі: Станом на зараз, приблизно, 200 добровольців звернулися до посольства та їх кількість зростає.
У той же час другий секретар посольства України в Нігерії Богдан Солтис заявив, що витрати на візи та переліт можуть становити 1000 доларів.
Що передувало: Президент Володимир Зеленський заявив про формування нового підрозділу – Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, який буде комплектуватися з іноземців, готових разом з українцями дати відсіч російським окупантам.
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