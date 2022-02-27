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Україна формує Інтернаціональний легіон

Світлана КізіловаНеділя, 27 лютого 2022, 08:52
Фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив про формування нового подрозділу – Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, який буде комплектуватися з іноцемців, готових разом з українцями дати відсіч російськім окупантам.

Джерело: звернення Зеленського

Дослівно: Президент звернувся до всіх громадян іноземних держав, які є друзями України. Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі, можуть приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття – російських окупантів.

Згідно з Положенням про проходження військової служби у Збройних Силах іноземцями та особами без громадянства, затвердженим указом президента України від 10 червня 2016 року № 248, іноземці мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, зокрема й до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.

Дослівно: "У зв’язку з цим усім іноземцям, які виявляють бажання долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки, керівництво України пропонує приїхати до нашої держави й поповнити ряди Сил територіальної оборони. З іноземців формується окремий підрозділ – Інтернаціональний легіон територіальної оборони України.

Це й буде ключовим свідченням вашої підтримки для нашої країни".

Як записатися: Іноземці можуть дізнатися деталі у аташе з питань оборони Посольства України у своїх країнах, контактна інформація є на сайтах Посольств.

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Теми: війнаЗбройні сили
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