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Україна та Росія мають домовитися про безпеку АЕС під час бойових дій - Макрон

"Європейська правда"Субота, 5 березня 2022, 02:23

Франція разом зі своїми міжнародними партнерами закликає провести термінове засідання Ради Безпеки ООН з питання "ризиків для ядерної безпеки, безпеки та виконання міжнародних гарантій, які є результатом російського вторгнення в Україну".

Як  повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву було поширено Єлисейським палацом.

"Президент республіки рішуче засуджує будь-який напад на цілісність українських цивільних ядерних об’єктів, спричинений російськими військами під час їхньої військової агресії проти України. Необхідно гарантувати їхню безпеку і безпеку", – йдеться у повідомленні.

Макрон закликає Росію "негайно припинити свої незаконні та небезпечні військові дії, щоб забезпечити повний контроль української влади над усіма ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України".

"Росія також повинна дозволити вільний, регулярний і безперешкодний доступ персоналу до об'єктів, щоб забезпечити їх безперебійну роботу на об'єктах", - говориться у заяві.

Як зазначається, Макрон провів телефонну розмову з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Макрон "похвалив і підтримав" зусилля агентства на користь безпеки та безпеки ядерних об'єктів в Україні в тісному контакті з українською владою.

У заяві йдеться, що найближчими годинами Франція запропонує разом зі своїми основними партнерами на основі технічних критеріїв МАГАТЕ конкретні заходи для забезпечення безпеки під час бойових дій для усіх ядерних об’єктів України. "Росія та Україна повинні досягти згоди на цій основі та разом забезпечити реалізацію основоположних принципів збереження ядерної безпеки та безпеки ядерних об'єктів ", - говориться у заяві.

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Нагадаємо, в ніч на 4 березня російські війська розпочали захоплення Запорізької АЕС, використовуючи для цього артилерію.  В учбово-тренувальному корпусі атомної станції запалала пожежа, яку вдалося ліквідувати лише під ранок. Наразі станція знаходиться  під контролем окупаційних військ. 

Теми: УкраїнаРосіяМакронАЕС
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