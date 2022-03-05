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ГУР оприлюднило список льотчиків, які літали з Білорусі для завдання ударів по Україні

Ольга Глущенко Субота, 5 березня 2022, 00:22
фто: авіація Росії

Головне управління розвідки оприлюднило список білоруських військових льотчиків, які завдавали ударів по мирному населенню та інфраструктурі України.

Джерело: ГУР у Facebook

Дослівно: "Кожен українець повинен знати їхні імена!"

"Дані особи вже можуть вважати себе "лётчиками-залётчиками"! Все, доліталися, "шановні"! Ми вже працюємо над вашим пошуком! Й ви сповна відповісте за кожну сльозинку нашого народу!"

Деталі: Ідеться про особовий склад бригади армійської авіації, що здійснює бойові вильоти з аеродрому БІлорусі "Ліда" для завдання ударів по мирному населенню та інфраструктурі України.

У списку – понад 100 військових льотчиків різних звань – від лейтенанта до полковника. З повним списком осіб можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська армія не брала участі у російській війні в Україні і не планує, бо якби Білорусь втрутилася, то це був би подарунок для Заходу.

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Теми: розвідкаБілорусьавіавійна
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