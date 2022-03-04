Лукашенко: Якби Білорусь втрутилася у війну, то це був би подарунок для Заходу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська армія не брала участі у російській війні в Україні і не планує, бо якби Білорусь втрутилася, то це був би подарунок для Заходу.

Джерело: підконтрольний Лукашенку телеграм-канал "Пул першого"

Пряма мова Лукашенка: "Білоруська армія у спецоперації жодної участі не брала і брати не має наміру".

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Деталі: За його словами, Білорусь самотужки прикриває державний кордон від Бреста до Мозиря.

Пряма мова Лукашенка: "Та гібридна війна, яка розгорнута проти Білорусі, особливо санкційна війна в економіці та фінансах – це надовго. Вони вчепилися залізобетонно. Про що ми сьогодні дві години із президентом Путіним говорили. Вони вчепилися і не відпустять, поки, як їм здається, з нами не розберуться. Ви ж зрозумієте. Вони штовхають нас у війну в Україні. Якби тільки ми втрутилися зараз у цей конфлікт, де на нас не чекають, – це був би для них подарунок".

Чому це важливо. Після нападу Росії на Україну багато країн запровадили проти РФ санкції і закрили небо для російської авіації, а низка світових компаній пішли з країни-агресора. Також санкції ввели і проти Білорусі, з чиєї території нападали російські війська і на чиїй території стоїть російське озброєння, яке стріляє по містах України. Великі компанії також ідуть з Білорусі.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 1 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на фоні карти України виправдовував вторгнення Росії в Україну і запевняв, що Білорусь не виступає стороною конфлікту. Він також заявив, що Білорусь не планує брати участь у війні Росії проти України.

Українські розвідники попереджали, що Росія і Білорусь можуть вдатися до провокації, щоб виправдати вторгнення військ Білорусь на територію України.

Повідомлялося, що поблизу білорусько-українського кордону з'явились близько 300 білоруських танків. Колона ще не перетнула кордон і чекала на маршруті м.Пінськ – Іванове – Драгічин (прибл. 30 км від кордону).

Водночас, в оперативному командуванні "Північ" 1 березня повідомили, що білоруські війська фіксують на території Чернігівської області уже три дні.

Передісторія: