Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко: Якби Білорусь втрутилася у війну, то це був би подарунок для Заходу

Ірина БалачукП'ятниця, 4 березня 2022, 12:13
Олександр Лукашенко. Фото president.gov.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська армія не брала участі у російській війні в Україні і не планує, бо якби Білорусь втрутилася, то це був би подарунок для Заходу.

Джерело: підконтрольний Лукашенку телеграм-канал "Пул першого"

Пряма мова Лукашенка: "Білоруська армія у спецоперації жодної участі не брала і брати не має наміру".

Деталі: За його словами, Білорусь самотужки прикриває державний кордон від Бреста до Мозиря.

Пряма мова Лукашенка: "Та гібридна війна, яка розгорнута проти Білорусі, особливо санкційна війна в економіці та фінансах – це надовго. Вони вчепилися залізобетонно. Про що ми сьогодні дві години із президентом Путіним говорили. Вони вчепилися і не відпустять, поки, як їм здається, з нами не розберуться. Ви ж зрозумієте. Вони штовхають нас у війну в Україні. Якби тільки ми втрутилися зараз у цей конфлікт, де на нас не чекають, – це був би для них подарунок".

Чому це важливо. Після нападу Росії на Україну багато країн запровадили проти РФ санкції і закрили небо для російської авіації, а низка світових компаній пішли з країни-агресора. Також санкції ввели і проти Білорусі, з чиєї території нападали російські війська і на чиїй території стоїть російське озброєння, яке стріляє по містах України. Великі компанії також ідуть з Білорусі.

Що було раніше: 1 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на фоні карти України виправдовував вторгнення Росії в Україну і запевняв, що Білорусь не виступає стороною конфлікту. Він також заявив, що Білорусь не планує брати участь у війні Росії проти України.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Українські розвідники попереджали, що Росія і Білорусь можуть вдатися до провокації, щоб виправдати вторгнення військ Білорусь на територію України. 

Повідомлялося, що поблизу білорусько-українського кордону з'явились близько 300 білоруських танків. Колона ще не перетнула кордон і чекала на маршруті м.Пінськ – Іванове – Драгічин (прибл. 30 км від кордону).

Водночас, в оперативному командуванні "Північ" 1 березня повідомили, що білоруські війська фіксують на території Чернігівської області уже три дні. 

Передісторія: 

  • 24 лютого російські загарбники пройшли в Україну з території Білорусі. 
  • Крім того, з териротії Білорусі здійснюються ракетні обстріли української території.
  • Жодного удару у відповідь по Білорусі Україна не завдала.

Теми: ЛукашенкоБілорусьвійнасанкції
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кадиров жаліється на бандерівців: повідомляють родичам солдатів про їхню смерть в Україні

відеоУ Маріуполі російські окупанти здійснюють обстріли кожних півгодини – мер

Путін не проти прямих переговорів із Зеленським – глава МЗС Туреччини

Зеленський про ядерні погрози Путіна: Думаю, це – блеф

уточнено 22:20, ВІДЕОУ Харкові пожежа біля інституту, на якому може статися витік радіації

Збитки від нападу Росії уже сягнули $100 мільярдів – радник Зеленського

Усі новини...
Лукашенко
Лист від білорусів українцям
Лукашенко натякає, що війська Білорусі не підуть в Україну
Лукашенко на фоні карти України виправдовується, що його військові не беруть участі у війні
Останні новини
00:44
Найбільший банк США JPMorgan виходить з Росії
00:36
Якби застосованих санкцій проти РФ було достатньо, то війни б уже не було – Зеленський
00:31
ВІДЕОЗеленський попередив росіян, що за хіматаку буде жорстка реакція
00:29
Рух до 1917 року та "дебізнефікація" росії: підсумки на економічному фронті 10 березня
00:27
Байден підтримує законопроект, що надає Україні допомогу на $13,6 млрд
00:26
Зеленський про членство в ЄС: Це фінальний іспит для Європи
00:25
Зеленський присвоїв захисникам звання Героя України і бригадного генерала
00:24
Pegasus Airlines скасувала на два тижні рейси в РФ через санкції ЄС
00:22
Окупанти "мають чіткий наказ тримати Маріуполь у заручниках, знущатися з нього" – Зеленський
00:21
Кадиров жаліється на бандерівців: повідомляють родичам солдатів про їхню смерть в Україні
Усі новини...