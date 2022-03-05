В Італії під арешт потрапили яхти ще двох олігархів Путіна
Субота, 5 березня 2022, 00:21
Яхти російських олігархів Олексія Мордашова та Геннадія Тимченка потрапили під арешт в Італії.
Джерело: La Repubblica.
Деталі: Суперяхту бізнесмена під санкціями, власника "Сєвєрсталі" Олексія Мордашова Lady M заарештували у місті Імперія біля Сан-Ремо.
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Розкішна яхта особистого друга Путіна та власника Volga Group Геннадія Тимченка Lena стояла у самому місті Сан-Ремо.
Додатково: Видання оцінює вартість двох яхт у 140 мільйонів євро.
Що було раніше: США та ЄС запровадили санкції проти Путіна та великих російських бізнесменів після акту військової агресії РФ проти України.
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Раніше яхту одного з найбагатших людей РФ Алішера Усманова також заарештували.