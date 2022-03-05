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В Італії під арешт потрапили яхти ще двох олігархів Путіна

Субота, 5 березня 2022, 01:21

Яхти російських олігархів Олексія Мордашова та Геннадія Тимченка потрапили під арешт в Італії.

Джерело: La Repubblica.

Деталі: Суперяхту бізнесмена під санкціями, власника "Сєвєрсталі" Олексія Мордашова Lady M заарештували у місті Імперія біля Сан-Ремо.

Розкішна яхта особистого друга Путіна та власника Volga Group Геннадія Тимченка Lena стояла у самому місті Сан-Ремо.

Додатково: Видання оцінює вартість двох яхт у 140 мільйонів євро.

Що було раніше: США та ЄС запровадили санкції проти Путіна та великих російських бізнесменів після акту військової агресії РФ проти України.

УП знайшла яхти та приватні літаки російської еліти в Європі.

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Раніше яхту одного з найбагатших людей РФ Алішера Усманова також заарештували.

Теми: санкціїРосіявійнаЄС
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