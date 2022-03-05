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На Волині затримали десантника з Білорусі

Субота, 5 березня 2022, 03:23

На Волині затримали білоруського десантника, який переконує, що перейшов на бік України.

Джерело: начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України у Facebook

Пряма мова: "На Шацькому напрямку затримано десантника з Білорусі. Затримали люди, викликали прикордонників...

Каже, що перейшов на бік України, бо не хоче воювати з нами... Розказує про позиції, про кількість військ на кордоні".

Нагадаємо: Народного депутата з фракції партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича затримано батальйоном Тероборони за спробу сфотографувати блокпост.

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Теми: ВолиньвійнаБілорусь
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