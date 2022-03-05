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Ілон Маск підтримав Україну

Анастасія КалатурСубота, 5 березня 2022, 03:44
ФОТО: GETTY

Засновник SpaceX винахідник Ілон Маск висловив підтримку Україні.

Джерело: Twitter Маска

Дослівно: "Україно, тримайся".

Деталі: У наступному твіті Маск висловив співчуття "великим людям Росії, які цього (мається на увазі війна Росії проти України - ред.) не бажають".

Що передувало: Раніше Маск відправив в Україну термінали супутникового інтернету Starlink . 

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Теми: Маск
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