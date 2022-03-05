Ілон Маск підтримав Україну

Засновник SpaceX винахідник Ілон Маск висловив підтримку Україні.

Джерело: Twitter Маска

Дослівно: "Україно, тримайся".

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Hold Strong Ukraine 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022

Деталі: У наступному твіті Маск висловив співчуття "великим людям Росії, які цього (мається на увазі війна Росії проти України - ред.) не бажають".

Що передувало: Раніше Маск відправив в Україну термінали супутникового інтернету Starlink .