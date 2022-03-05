Ілон Маск підтримав Україну
Субота, 5 березня 2022, 03:44
Засновник SpaceX винахідник Ілон Маск висловив підтримку Україні.
Джерело: Twitter Маска
Дослівно: "Україно, тримайся".
🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Hold Strong Ukraine 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022
Деталі: У наступному твіті Маск висловив співчуття "великим людям Росії, які цього (мається на увазі війна Росії проти України - ред.) не бажають".
Що передувало: Раніше Маск відправив в Україну термінали супутникового інтернету Starlink .
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